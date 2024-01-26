Канцлер Австрии заявил, что не будет нейтрально относиться к терроризму и антисемитизму

Карл Нехаммер назвал безопасность одним из главных обещаний властей, которое они выполняют

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Власти Австрии не будут нейтрально относиться к проявлениям терроризма, радикализма и антисемитизма. Об этом заявил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер в ходе презентации своего плана будущего развития страны.

"Безопасность - одно из наших главных обещаний, и мы выполняем это обещание. Когда дело доходит до отношения и ценностей в борьбе с терроризмом, нейтралитета не существует. Мы всегда будем противостоять ненависти, подстрекательству, радикалам и антисемитизму", - подчеркнул австрийский канцлер.

После обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года МВД Австрии повысило уровень террористической угрозы в стране до второго по шкале опасности. В министерстве также сообщили о привлечении дополнительных сил армии для охраны объектов из зоны риска в Вене. В стране произошел ряд антисемитских инцидентов, а в конце декабря полиция задержала четырех человек по подозрению в подготовке теракта в соборе Святого Стефана в центре Вены - одном из самых многолюдных мест в период рождественских праздников.