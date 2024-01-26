Генсек ООН в день памяти жертв Холокоста заявил о решимости в борьбе с нетерпимостью

Антониу Гутерриш считает, что мир должен противостоять ненависти в свете обострения палестино-израильского конфликта

ООН, 26 января. /ТАСС/. Борьба с нетерпимостью и расизмом является основополагающей задачей ООН, всемирная организация полна решимости в противостоянии этим явлениям в любых формах. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи на церемонии в зале Генеральной Ассамблеи, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, отметив, что мир должен противостоять ненависти в свете обострения палестино-израильского конфликта.

"В последние несколько месяцев мы увидели вспышку антисемитизма и антимусульманской нетерпимости по всему миру. Каждый из нас должен противостоять силам ненависти, дискриминации и разногласий, - сказал он. - Расизм и нетерпимость - это нарушение всего, что мы отстаиваем. Мы полны решимости бороться с ними в любых формах. Для меня это дело всей жизни. Для ООН это основополагающая миссия".

Глава всемирной организации подчеркнул, что осуждению подлежат не только проявления антисемитизма, но и другие формы ненависти и нетерпимости. "Мы должны таким же образом осуждать все другие формы расизма, предрассудков и религиозной нетерпимости, в том числе ненависти в отношении мусульман и насилия в отношении общин христианских меньшинств. Давайте никогда не будем сохранять молчание перед лицом дискриминации и никогда не будем толерантны к нетерпимости", - сказал Гутерриш.

В годы Второй мировой войны в фашистских концлагерях было уничтожено 6 миллионов евреев и людей других национальностей. 27 января 1945 года советская армия освободила гитлеровский концлагерь Освенцим. По решению Генассамблеи ООН с 2005 года во всем мире этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.