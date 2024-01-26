Эксперт: указ Зеленского об "исторических территориях" преследует идеологические цели

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отметил, что власти Украины ссылаются на данные переписи населения Российской империи 1897 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ преследует долгосрочные, но скорее идеологические цели, чем практические. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Если бы Украина была государством, а не территорией под внешним контролем с колониальной администрацией, можно было бы предположить, что это такая попытка торговаться, заброс на будущее, условно: "мы согласны отказался от части наших позиций и не претендовать на Кубань, а в ответ на это вы идете на какие-то уступки". Но это бессмысленно в данной ситуации. В любом случае, это политика, имеющая долговременные цели в духе традиций британских спецслужб, которые сейчас контролируют украинскую администрацию, а раньше неоднократно уже прикладывали усилия для раскола России по национальному, или конфессиональному признаку. Может в каких-то мозгах осядет, кого-то это зацепит. Они будут это раскручивать, как и делали это ранее, будут создавать некоммерческие организации, фонды, финансировать псевдоисследования. Они и сейчас этим занимаются, сочиняя собственную "историю", - сказал Дудчак.

Он отметил, что власти Украины ссылаются на данные переписи населения Российской империи 1897 года, при том, что в этих документах нет упоминания об украинцах, только о малороссах, которые говорят на малороссийском наречии. "Вообще, Малороссия - это исторический центр Руси, России. Зеленский смешивает понятия и выдает желаемое за действительное. Нет никаких украинцев в этой переписи", - пояснил эксперт.

По его словам, механизм подобных информационных вбросов властями Украины давно отработан. "Как обычно: они вбрасывают ложь в информационную среду, люди начинают доказывать, что это ложь, приводить источники, архивные материалы. Но они уже пошли дальше, они уже бросают следующую ложь, уже круги по воде пошли. И они совершенно не трудятся вступать в споры, просто набрасывают тонны лжи и идут дальше. Кто-то услышит опровержение, а кто-то - не услышит", - заключил Дудчак.

В подписанном Зеленским указе кабинету министров "поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации". В частности, указом предлагается проработать вопрос о "преступлениях", якобы совершенных против украинцев, которые проживают либо проживали на указанных территориях, "о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях". Также поручается создать центр по изучению этих аспектов. Кроме того, в тексте документа идет речь о подготовке и проведении мероприятий, "направленных на развенчивание российских мифов об Украине".