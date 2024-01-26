В Австрии призвали создать четкие правила защиты границ ЕС от нелегальной миграции

Карл Нехаммер призвал предоставлять полные социальные льготы переселенцам лишь через 5 лет легального проживания в стране

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз нуждается в четких правилах для защиты внешних границ сообщества от притока нелегальных мигрантов, процедуры предоставления убежища для беженцев можно проводить за пределами территории ЕС. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе презентации своего плана будущего развития страны.

"Нам нужны четкие правила защиты внешних границ Европы от нелегальной миграции, процедуры предоставления убежища также должны быть возможны в третьих странах. <...> Мы выступаем за четкое разграничение нелегальной миграции и необходимой иммиграции на рынок труда", - отметил австрийский канцлер.

Нехаммер также призвал к предоставлению полных социальных льгот переселенцам лишь через 5 лет легального проживания в стране. Глава правительства также призвал к сохранению национальной культуры, подчеркнув, что ее нельзя отдать в руки "[правых] радикалов или левых мечтателей".

Австрия и все соседние государства входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения между ее странами. Несмотря на это, австрийские полицейские осуществляют выборочный контроль за границами со Словакией, Венгрией, Чехией и Словенией из-за повышенного притока нелегальных мигрантов, с которым страна сталкивается в последние годы.