Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА после одобрения членства Швеции в НАТО

Как сообщило агентство Reuters, Оттава требовала большей прозрачности относительно применения турецких БПЛА с канадскими комплектующими

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Канады отменяют запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, стороны достигли соответствующего соглашения в начале января. Согласно условиям договора, экспорт должен возобновиться после того, как Анкара окончательно завершит процесс одобрения вступления Швеции в НАТО. Также Оттава требовала большей прозрачности относительно применения турецких БПЛА с канадскими комплектующими.

Reuters отмечает, что Канада в 2020 году ввела этот запрет после того, как Азербайджан использовал турецкие БПЛА в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Накануне Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона был опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi Gazete. Таким образом, после публикации в вестнике протокол о вступлении считается утвержденным президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Ранее его одобрил парламент.