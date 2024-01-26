26 января, 17:24
Палестино-израильский конфликт

Президент Колумбии назвал решение суда ООН по сектору Газа провалом

По словам Густаво Петро, Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида в анклаве

ГАВАНА, 26 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в пятницу, что решение Международного уголовного суда (МУС) по предотвращению геноцида в секторе Газа является провалом, поскольку оно не признает, что Израиль осуществляет его на территории Палестины.

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"Решение суда против Израиля по запросу ЮАР является провалом. [В соответствии с постановлением,] Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. Разъяснение не говорит о том, что уже совершается геноцид, а о том, что его следует предотвратить", - написал лидер страны в X (ранее Twitter). 

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