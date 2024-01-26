Мэрия Вильнюса вычеркнет русский язык как второй иностранный из учебной программы

Школьникам предложат изучать языки стран - членов Евросоюза

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Вильнюсская мэрия в новом учебном году исключит русский язык из списка языков, один из которых на свое усмотрение выбирают для изучения в качестве второго иностранного учащиеся литовских и польских школ. Об этом национальному гостелерадио LRT заявил вице-мэр столицы Арунас Шилерис.

"С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам изучать русский язык как второй иностранный. Им будет предложено выбрать какой-нибудь из языков стран - членов Евросоюза", - сказал он.

Как правило, те, кто не хочет учить русский, выбирают немецкий или французский. Около 200 учащихся в Вильнюсе учат испанский язык. Первый иностранный язык школьники изучают с начальных классов, второй - с шестого класса.

Учредителями государственных общеобразовательных школ являются муниципалитеты.