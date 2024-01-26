Глава МО Израиля прокомментировал решение Международного суда ООН

Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ продолжит разрушение военного потенциала ХАМАС и добьется возвращения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит разрушение военного потенциала и административных возможностей правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя решение Международного суда ООН по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР.

"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы разрушить военный и руководящий потенциал террористической организации ХАМАС и вернуть заложников домой", - заявил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского Минобороны. "Я полностью доверяю командирам и солдатам ЦАХАЛ и бойцам служб безопасности. Государство Израиль не нуждается в чтении ему лекций о морали, чтобы отличать террористов от гражданского населения в секторе Газа", - продолжил Галант.

Министр обороны также отметил, что "Международный суд [ООН] в Гааге превзошел сам себя, когда он, удовлетворив антисемитскую просьбу ЮАР обсуждать заявление о геноциде в секторе Газа, теперь отказывается полностью отклонить этот иск". "Те, кто ищут справедливости, не найдут ее в кожаных креслах залов суда в Гааге, они найдут ее в туннелях ХАМАС в секторе Газа, где удерживаются 136 заложников и где скрываются те, кто убивал детей", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.