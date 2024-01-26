На Украине сержанта ВСУ приговорили к 5 годам тюрьмы за неприбытие в часть после лечения

Суд первой инстанции ранее назначил ему три года условно, но после обжалования прокуратурой первый приговор отменили и назначили новое наказание

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Верховный суд Украины приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего украинской армии, который вовремя не вернулся в часть после лечения контузии в стационаре. Об этом сообщил украинский портал "Судебно-юридическая газета".

По его данным, 19 июля 2022 сержант стрелкового взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) был направлен на стационарное лечение в военный госпиталь. Затем после выписки 2 августа того же года он должен был прибыть в определенную военную часть для дальнейшего прохождения службы, но не явился. Суд первой инстанции 22 декабря 2022 года приговорил его к трем годам тюремного заключения условно, отмечает газета. Однако прокуратура подала апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. 26 июня прошлого года мужчине отменили прежний приговор, назначив новое наказание в виде пяти лет лишения свободы, отмечает газета.

Позже он обжаловал этот вердикт в Верховном суде Украины, но последний решил отклонить жалобу, оставив приговор без изменений.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.