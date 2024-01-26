Сторонники оппозиции в очередной раз перекрыли центр Белграда в ходе акции протеста

Собравшиеся заняли проезжую часть между зданием суда и парламентом республики и направились к зданию "Радио и телевидения Сербии"

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Около полутысячи сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания Конституционного суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся заняли проезжую часть между зданием суда и парламентом республики, сотрудники полиции перекрыли место протеста и прилегающие улицы, движение в центре города сильно затруднено. Организаторы акции протеста установили импровизированную сцену со световым и звуковым оборудованием, откуда звучит музыка.

Затем участники акции направились по центральным улицам города к зданию "Радио и телевидения Сербии".

18 декабря, на следующий день после проведения парламентских и муниципальных выборов, оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

Как ранее заявил избирком, коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" по результатам утверждения итогов парламентских выборов в Сербии получила 46,75% голосов, т. е. 129 из 250 мест в парламенте. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" получил 65 парламентских кресел, набрав 23,66% голосов.