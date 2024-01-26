Индия и Франция договорились активизировать взаимодействие в решении глобальных проблем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эмманюэль Макрон "высоко оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве", говорится в совместном заявлении

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Власти Индии и Франции договорились активизировать взаимодействие в решении глобальных проблем. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в южноазиатскую республику французского президента Эмманюэля Макрона.

"Премьер-министр [Индии Нарендра] Моди и президент Макрон подтвердили свое видение того, что стратегическое партнерство Индии и Франции может помочь добиваться процветания и устойчивости их экономик, повысить безопасность двух стран, способствовать более устойчивому и здоровому будущему для планеты, найти решения глобальных проблем, вдохнуть новую жизнь в принцип многосторонности и помочь построить стабильный международный порядок и более сплоченный и единый мир", - сказано в заявлении.

Как следует из документа, лидеры двух стран "высоко оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве и обязались и дальше ускорять его по трем основным направлениям - "Партнерство ради мира и процветания", "Партнерство ради планеты" и "Партнерство ради людей".

"Они провели обширные дискуссии о долгосрочных глобальных проблемах и текущих международных событиях и, исходя из совпадающих интересов и подходов, договорились активизировать свое глобальное и региональное взаимодействие, в том числе посредством многосторонних инициатив и институтов", - указано в тексте заявления.

Моди и Макрон приветствовали включение Африканского союза в Группу двадцати и договорились поддержать Бразилию на посту председателя G20 в 2024 году.