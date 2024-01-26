Гутерриш направит в СБ ООН уведомление по Международному суду по Израилю

По словам генсека ООН, Израиль должен "обеспечить осуществление крайне необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи" для палестинцев в секторе Газа

ООН, 26 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит в Совет Безопасности уведомление с теми мерами, которые предписано выполнять Израилю в связи с решением Международного суда ООН по конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа. Глава всемирной организации отмечает, что постановления суда обязательны к исполнению всеми странами всемирной организации.

"Генеральный секретарь напомнил, что в соответствии с Уставом [ООН] и статутом решения [Международного] суда обязательны к исполнению, и верит, что все стороны будут исполнять постановление суда. Генеральный секретарь направит Совету Безопасности уведомление по мерам, предписанным Международным судом", - сказал на брифинге для журналистов официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН отметил постановление суда, согласно которому Израиль "должен предпринимать все возможные усилия" для того, чтобы не допускать действий нарушающих конвенцию о геноциде. Помимо этого, Гутерриш выделил то, что Израиль должен "обеспечить осуществление крайне необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи" для палестинцев в секторе Газа.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила в пятницу председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".