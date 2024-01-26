Лидеры Франции и Индии выступили за установление прочного мира на Украине

Эмманюэль Макрон и Нарендра Моди подчеркнули растущее влияние конфликта на глобальную экономическую систему и продовольственную безопасность

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили приверженность установлению справедливого и прочного мира на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров в Нью-Дели.

"Они подчеркнули необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН. Они подчеркнули растущее воздействие этой войны на глобальную экономическую систему и продовольственную безопасность, причем последствия в первую очередь затронут развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в заявлении.

В середине января президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины. В пресс-службе Кремля не уточнили детали этой беседы. Тем не менее Индия неоднократно выступала за политическое урегулирование кризиса и всегда придерживалась позиции против закрытия каналов для диалога.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.