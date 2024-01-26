Франция и Индия обсудили координацию усилий по обеспечению судоходства в Красном море

Макрон и Моди подчеркнули необходимость соблюдения международного гуманитарного права и прекращения боевых действий

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Франция и Индия обеспокоены перспективной разрастания палестино-израильского конфликта в регионе Красного моря и обсуждают координацию усилий по обеспечению безопасности судоходства. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам их переговоров в Нью-Дели.

"Лидеры выразили серьезную озабоченность возможностью дальнейшего расширения конфликта в регионе, в том числе в Красном море, что уже значительно сказалось на мировой экономике. Они напомнили о чрезвычайной важности поддержания свободы судоходства в Красном море и соблюдения международного морского права. Они провели подробную беседу по координации своих усилий в этом регионе", - гласит коммюнике.

В этой связи Макрон и Моди выступили за обеспечение "прочного мира и стабильности" в секторе Газа через политический процесс на основе принципа двух государств. Они также подчеркнули необходимость соблюдения международного гуманитарного права и создания условий, в том числе за счет прекращения боевых действий, для оказания помощи жителям Газы. Они выступили за немедленное освобождение всех заложников и осудили насилие, которое приводит к новым жертвам среди мирных жителей в ходе очередного витка конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.