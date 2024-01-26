Президент Грузии сообщила, что ей не дали встретиться с премьером Армении в Тбилиси

Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с этим

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что ей не была дана возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетившим Тбилиси с рабочим визитом.

"Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, однако сожалеет, что президенту не дается возможность встречаться и проявлять должное гостеприимство для лидеров дружественных стран, находящихся с визитом в Грузии", - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Президент Грузии также выразила сожаление, что соответствующее ведомство не информирует ее о запланированных в страну визитах, встречах или мероприятиях высокого ранга.

Администрация Зурабишвили в октябре 2022 года также заявила, что ей не организовали встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посетившим Тбилиси с рабочим визитом.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу. У него уже состоялись переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Позже стороны провели 13-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. По итогам переговоров было заявлено об установлении стратегических отношений между Грузией и Арменией.