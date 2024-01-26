В Израиле уверены, что суд ООН отклонит обвинения ЮАР на следующих этапах

В МИД страны назвали обвинение в геноциде "ложным и возмутительным"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Израиль уверен, что Международный суд ООН отклонит выдвинутые ЮАР обвинения "на этапе разбирательства по существу". Об этом говорится в заявлении МИД Израиля в ответ на вынесение судом промежуточного решения по иску ЮАР по ситуации в секторе Газа.

"Беспочвенные обвинения со стороны ЮАР и ее попытка лишить слово "геноцид" его уникальной силы и особого значения подверглись широкому осуждению со стороны многих государств, известных своей приверженностью верховенству закона. Израиль уверен, что [Международный] суд отклонит эти необоснованные претензии на этапе разбирательства по существу", - говорится в заявлении.

"Обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля в Международном cуде, является ложным и возмутительным", - продолжили в израильском МИД. Во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства также отметили, что "суд неоднократно и ясно давал понять, что его сегодняшнее решение не определяет, имеют ли претензии ЮАР какие-либо обоснования, равно как и юрисдикцию суда в этом вопросе".

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что "Израиль приветствует четкое требование Суда о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников, удерживаемых в секторе Газа". "Как признал суд, 7 октября ХАМАС и другие террористические группировки совершили невыразимые зверства против Израиля и его граждан. Как и каждая страна, Израиль имеет естественное и неотъемлемое право защищать себя от террористической агрессии, которой он все еще противостоит. Гнусная попытка ЮАР лишить Израиль этого фундаментального права была справедливо отвергнута [судом]", - добавили в МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.