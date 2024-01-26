26 января, 19:21
Палестино-израильский конфликт

Белый дом: разногласия по Газе не нанесут долгосрочного ущерба отношениям США и ЮАР

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, Вашингтон не воспринимает иск ЮАР против Израиля в суд ООН как действие, направленное против себя

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Расхождения в позиции по палестино-израильскому конфликту и подача ЮАР иска против Израиля в Международный суд ООН не нанесут долгосрочного ущерба отношениям Вашингтона и Претории. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Я не думаю, что наши разногласия по поводу обоснованности иска наносят какой-либо долгосрочный ущерб нашим двусторонним отношениям с ЮАР. Мы просто не согласны в этом вопросе. Точка", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что США продолжают работать над развитием отношений с ЮАР, как и с другими государствами.

Кирби добавил, что Вашингтон не воспринимает иск ЮАР против Израиля в суд ООН как действие, направленное против себя. "ЮАР подала иск, основываясь на утверждениях, что, по их мнению, Израиль совершает геноцид в Газе. Я не думаю, что это действие было направлено против нас, - сказал чиновник. - Мы просто последовательно заявляем, что считаем это утверждение необоснованным". 

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