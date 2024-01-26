У берегов Сомали участились случаи пиратства на фоне напряженности в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Глава морского агентства Сомали Хасан Мохамед Афрах считает, что причиной является уход европейских военных кораблей из-за атак хуситов

НАЙРОБИ, 26 января. /ТАСС/. У побережья Сомали участились случаи пиратства после начала нападений повстанцев йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" на корабли в Красном море. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил глава морского агентства Сомали Хасан Мохамед Афрах.

По его словам, в Сомали зарегистрировали пять нападений на коммерческие суда у своего побережья, что означает конец периода стабильности.

Афрах считает, что причина возобновления пиратства связана с уходом европейских военных кораблей из-за атак хуситов. "Военно-морские силы ЕС, которые раньше отпугивали пиратов, покинули этот район, а военно-морские силы США также заняты напряженностью в Красном море, что позволило пиратам воспользоваться ситуацией", - сказал он.