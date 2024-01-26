AFP: в Париже пройдут консультации ЦРУ с Египтом, Катаром и Израилем по сектору Газа

Газета The Washington Post ранее сообщала, что президент США Джо Байден направит директора ЦРУ США Уильяма Бернса в Европу на консультации с представителями Египта, Израиля и Катара для заключения сделки по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а также чиновники из Египта, Израиля и Катара в ближайшие дни проведут встречу в Париже, на которой обсудят ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в спецслужбе одной из стран - участниц переговоров.

Утверждается, что стороны "попытаются заключить соглашение между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС по вопросу Газы". Другие подробности о предстоящей встрече не приводятся.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что президент США Джо Байден направит директора ЦРУ США Уильяма Бернса в Европу, где тот проведет консультации с представителями Египта, Израиля и Катара для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Ожидается, что консультации Бернса в Европе будут основываться на его телефонных разговорах с коллегами, а также на работе координатора Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгурка, который на этой неделе провел встречи в Дохе и Каире. Последнее предложение Израиля включает 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на поэтапное освобождение более 100 заключенных, начиная с мирных граждан, а затем военнослужащих.

Власти еврейского государства после этой паузы намерены, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, добиться "полной победы", уничтожив ХАМАС. Израиль предложили руководству ХАМАС покинуть Газу, но данное предложение не устроило движение. ХАМАС также отвергло и 60-дневную паузу, заявив, что следующее освобождение заложников должно сопровождаться прекращением огня на постоянной основе. Тем не менее, по данным газеты, консультации по этим ключевым пунктам по-прежнему ведутся.