Алжир сообщил, что ознакомился с решением суда ООН о действиях Израиля в секторе Газа

Республика выразила "высокую признательность и поддержку ЮАР за ее обращение в Международный суд ООН"

РАБАТ, 26 января. /ТАСС/. Власти Алжира с интересом ознакомились с решением Международного суда ООН по действиям Израиля в Газе, принятым в ответ на иск, поданный ЮАР. Об этом говорится в опубликованном коммюнике алжирского МИД.

"Алжир с интересом ознакомился с решением Международного суда на иск, поданный ЮАР в отношении совершения преступления геноцида в секторе Газа", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что алжирский президент Абдельмаджид Теббун первым из глав государств предложил "обратиться в международные органы юстиции по факту многочисленных преступлений, совершенных израильскими оккупационными силами в секторе Газа".

Алжир выразил "высокую признательность и поддержку ЮАР за ее обращение в Международный суд ООН". "Алжир считает, что решение Международного суда означает начало конца эпохи безнаказанности, которой уже давно пользовалась израильская оккупация, угнетая палестинский народ и подавляя все его законные права", - подчеркивается в коммюнике.

В МИД сообщили, что Теббун поручил постоянному представительству Алжира при ООН запросить скорейший созыв заседание Совбеза ООН для придания исполнительной силы вердикту Международного суда.

Алжир в 2024-2025 годах занимает кресло непостоянного члена Совбеза ООН.