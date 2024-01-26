Алжир выразил обеспокоенность решением Мали расторгнуть мирное соглашение с туарегами

Республика подчеркнула "особую серьезность" этого решения для Мали и Сахаро-Сахельского региона

НАЙРОБИ, 26 января. /ТАСС/. Алжир выражает обеспокоенность в связи с разрывом Мали мирного соглашения с повстанцами-туарегами, которое было достигнуто в 2015 году при его посредничестве. Об этом сообщает издание Arab News.

В четверг власти Мали расторгли соглашение, которое считалось жизненно важным для стабилизации страны и региона. В тексте заявления власти выразили претензию Алжиру в связи с "изменением позиций определенных групп, подписавших соглашение", и "актами враждебности".

"Алжир с большим сожалением и глубокой обеспокоенностью принял к сведению прекращение малийскими властями соглашения о мире и примирении в Мали", - говорится в заявлении МИД Алжира, которое приводит издание.

Алжир также подчеркнул "особую серьезность" этого решения для Мали и Сахаро-Сахельского региона.

В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали было подписано соглашение, которое положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали. В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли для его выполнения.