Белый дом: встреча Салливана и Ван И станет продолжением дискуссий лидеров США и КНР

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, помощник президента США намерен "четко заявить и твердо отстаивать позиции", по которым Вашингтон не согласен с Пекином

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Встреча помощника президента США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И станет продолжением дискуссий американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, эта встреча станет "продолжением обсуждений, которые вел президент Байден со своим китайским коллегой Си [Цзиньпином] в Сан-Франциско, а также продолжением поиска путей улучшения" двусторонних отношений. Кирби добавил, что Салливан намерен "четко заявить и твердо отстаивать позиции", по которым Вашингтон не согласен с Пекином.

Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Салливана и Ван И состоится 26-27 января в Бангкоке во время визита помощника президента США в Таиланд. МИД КНР также подтвердил встречу и сообщил, что в ходе переговоров будет обсуждаться тайванский вопрос.