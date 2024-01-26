Координатор ООН по Газе проведет брифинг в СБ ООН 30 января

Назначение координатора по анклаву является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Старший координатор ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг проведет в конце января свой первый брифинг в Совете Безопасности ООН с отчетом о своей работе. Об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Она [Каг] будет в Нью-Йорке в конце января, 30 января, чтобы провести брифинг для Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Каг приступила к своим обязанностям 8 января и уже успела совершить поездку в сектор Газа. Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года. Согласно документу, координатор отвечает за "содействие, мониторинг и проверку в секторе Газа". Он будет располагать необходимым персоналом и оборудованием в Газе под руководством ООН для выполнения этих и других функций, определенных Совбезом. Координатор должен будет отчитываться перед СБ ООН о своей работе в течение 20 дней, а затем каждые 90 дней (до 30 сентября 2024 года).

Каг с 2013 по 2015 год была спецкоординатором Организации по запрещению химического оружия в Сирии, с 2015 по 2017 год - спецкоординатором ООН по Ливану. Она также работала региональным директором по Ближнему Востоку и Северной Африке ЮНИСЕФ, занимала руководящие должности в Международной организации по миграции. Владеет шестью языками, в том числе арабским.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.