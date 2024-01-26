Белый дом обвинил власти Техаса в усугублении ситуации на границе с Мексикой

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отказалась уточнить, может ли президент США Джо Байден принять юридические решения, позволяющие временно переподчинить ему национальную гвардию Техаса, чтобы отвести ее от границы и дать доступ к ней пограничным службам

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Власти штата Техас своими действиями усугубляют кризисную ситуацию на границе США и Мексики. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Пограничному патрулю нужен доступ [к заблокированному участку границы], чтобы выполнять свою работу. И, о чем я говорю снова и снова, действия со стороны губернатора [Техаса Грега] Эбботта все усложняют", - сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что губернатор обязан выполнять постановления Верховного суда США. "Федеральный закон - высший закон в стране, он вытесняет любой противоречащий ему закон отдельного штата, - указала она. - Они [власти Техаса] не выполняют постановления суда, а это буквально закон. <...> Мы хотим, чтобы пограничный патруль мог выполнять свою работу, а губернатор Эбботт мешает этому".

Пресс-секретарь Белого дома отказалась уточнить, может ли президент США Джо Байден принять юридические решения, позволяющие временно переподчинить ему национальную гвардию Техаса, чтобы отвести ее от границы и дать доступ к ней пограничным службам.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора Техаса Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.