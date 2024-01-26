Губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с федеральными властями

Грег Эбботт считает, что "все разрешится" к 20 января 2025 года, когда к присяге будет приведен новый президент США

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Губернатор штата Техас Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов.

"Если это маловероятное событие все же произойдет, мы будем готовы и дальше делать то, чем занимались на протяжении последнего месяца, а именно - возводить барьеры", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

"Я думаю, все разрешится к 20 января следующего года, когда, я надеюсь, к присяге будет приведен новый президент, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны, не только по отношению к границе Техаса", - добавил губернатор.

Ранее о поддержке Эбботта заявили бывший президент США Дональд Трамп, Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.