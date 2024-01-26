Telegraph: бумаги Пентагона подтверждают планы США размеcтить ядерное оружие в Британии

В американском военном ведомстве отказались давать газете комментарии по этому поводу

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Британская газета The Daily Telegraph нашла новые указания на то, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании. Издание обнаружило в документах Пентагона еще несколько упоминаний плана, который может предполагать размещения ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, о чем издание уже сообщало ранее.

В не прошедших редактуру документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок на этой неделе, а также в августе прошлого года, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании. В Пентагоне отказались давать изданию комментарии по этому поводу.

Ранее The Daily Telegraph сообщала, что этой зимой США перебросят на базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. По сведениям источников издания, речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие, как и размещенные сейчас в Саффолке американские F-15. Сообщалось, что Конгресс получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на базе Лейкенхит дополнительного жилья для американских военных. При этом эксперты издания обратили внимание на упоминание об участии этих военнослужащих в потенциальной surety mission (термин surety используется Пентагоном для обозначения принципов безопасного хранения ядерного оружия).

The Daily Telegraph напомнила, что до 2008 года на базе Лейкенхит хранилось 110 американских ядерных бомб B61, однако необходимость в их хранении в Англии отпала на фоне снижения напряженности в международных отношениях. В Минобороны и канцелярии премьер-министра Великобритании не комментируют возможность возвращения американского ядерного оружия на территорию королевства.

В сентябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет считать эскалацией возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Как отметила Захарова, переход США и НАТО к конфронтационному курсу в отношении России и такая практика размещения ядерного оружия Вашингтона в других странах вынуждают Москву принимать "компенсирующие контрмеры".