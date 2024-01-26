Губернаторы Флориды и Оклахомы заявили о готовности отправить Нацгвардию в Техас

Кевин Ститт также отметил, что находится на связи с главой Техаса Грегом Эбботом

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Губернаторы штатов Флорида и Оклахома Рон Десантис и Кевин Ститт сообщили о своей готовности в случае необходимости отправить бойцов Национальной гвардии в штат Техас для того, чтобы дать ответ на кризисную ситуацию на границе США и Мексики.

"Мы можем задействовать больше [бойцов] Национальной гвардии, и мы также могли бы задействовать гвардию штата Флорида", - заявил Десантис на пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь Ститт отметил, что поддерживает связь по данному вопросу с губернатором Техаса Грэгом Эбботом. "Безусловно, я это уже делал один раз, - сказал он в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос журналиста о готовности направить нацгвардейцев Оклахомы в Техас. - Я уже связался с генералом [Томасом] Мансино (командующим Национальной гвардией в Оклахоме - прим. ТАСС), и мы находимся на связи с губернатором Эбботом". Ранее о поддержке главы Техаса заявили бывший президент США Дональд Трамп, Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.