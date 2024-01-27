Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму

Это послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей, отметил посол республики в РФ Полад Бюльбюль оглы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Азербайджан планирует возобновить в России работу представительства Государственного агентства по туризму республики в 2024 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

"В 2024 году планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей", - отметил глава диппредставительства.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым", - добавил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.