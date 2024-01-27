Колумбия отзывает для консультаций своего посла в Аргентине из-за высказываний Милея

Речь идет об интервью аргентинского президента, в котором он назвал колумбийского лидера Густаво Петро "убийцей-коммунистом", который топит страну

ГАВАНА, 27 января. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение отозвать для консультаций посла страны в Аргентине после высказываний президента Аргентины Хавьера Милея в отношении президента Колумбии Густаво Петро, которые Богота считает неуважительными и безответственными.

"От имени правительства Колумбии министр иностранных дел выражает свой самый энергичный протест против неуважительных и безответственных заявлений президента Аргентинской Республики господина Хавьера Милея в адрес президента Густаво Петро во время интервью <…>, вышедшего в эфир 25 января, - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МИД Колумбии. - В результате обстоятельств, созданных высказываниями президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро".

Ранее Милей в интервью журналистке Анхеле Патрисии Ханиот назвал Петро "убийцей-коммунистом, который топит Колумбию". "Это заявление посягает на честь первого президента, избранного демократическим и легитимным путем. Слова президента Милея игнорируют и нарушают глубокие узы дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, которые исторически объединяли Колумбию и Аргентину и укреплялись на протяжении двух столетий", - отмечает МИД республики.

Петро в молодости был членом леворадикальной организации М-19, которая вела вооруженную борьбу против правительства. В 2022 году он стал первым президентом Колумбии, представляющим левые силы.