Венесуэла приветствует решение Международного суда ООН по защите населения Газы

В Боливарианской Республике также отметили, что следовало рассмотреть и вопрос о незамедлительном прекращении огня в анклаве

КАРАКАС, 27 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приветствуют решение Международного суда ООН, предписывающее Израилю принять все меры для защиты населения сектора Газа, и вместе с тем считают, что следовало также рассмотреть вопрос о незамедлительном прекращении огня. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном в пятницу на странице этого ведомства в Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла приветствует решение Международного суда [ООН] от 26 января 2024 года, вынесенное в пользу палестинского народа <...>, предписывающее сионистскому государству [Израиль] принять все меры для защиты населения Газы в ответ на иск Южно-Африканской Республики, касающийся явных нарушений Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в заявлении.

При этом внешнеполитическое ведомство Венесуэлы считает, что в постановлении суда "следовало бы рассмотреть вопрос о немедленном прекращении огня и любых враждебных действий", которые нарушают права человека и палестинского народа.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с постоянной и твердой практикой боливарианской дипломатии мира мы осуждаем и отвергаем непрекращающееся насилие израильской оккупации в отношении Газы и отстаиваем путь мира как единственный вариант существования человечества, уважения священного права на жизнь палестинского народа и всех народов мира", - подчеркивается в заявлении МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.