Израиль нанес ответные удары по районам в Ливане, откуда велись обстрелы

Истребители ЦАХАЛ ранее атаковали террористические объекты в районе Бейт-Лифа, где действовали террористы "Хезболлах", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новые обстрелы из Ливана и нанесла ответные удары по ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана в сторону Израиля. О ранениях не сообщалось. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "ранее в пятницу истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум террористическим объектам в районе Бейт-Лифа, где действовали террористы [ливанского шиитского движения] "Хезболлах", а также по военному лагерю "Хезболлах" в районе Дейр-Аммара на юге Ливана".

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - отметили в израильской армии. "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.