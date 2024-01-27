Посол Израиля упрекнула Международные организации в безразличии к страданиям евреев

Мейрав Эйлон Шахар подчеркнула, что "устроенная ХАМАС 7 октября резня" вернула еврейское государство в мрачные времена

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля в Женеве Мейрав Эйлон Шахар упрекнула международные организации в безразличии к страданиям жителей ее страны, подвергшихся 7 октября нападению со стороны радикального движения ХАМАС. Выступая в женевской штаб-квартире ООН на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, она обратила внимание на резкий рост антисемитизма в мире, призвав принять меры для обеспечения безопасности еврейского народа.

Дипломат подчеркнула, что "устроенная ХАМАС 7 октября резня на мгновение вернула нас в мрачные времена". По ее словам, сейчас "снова еврейскому народу говорят, что его жизнь не имеет значения", что страдания евреев "должны рассматриваться в определенном контексте". "Это безразличие к страданиям нашего народа, когда ХАМАС заживо сжигало целые семьи в их домах, является тем же безразличием, которое позволило миру отвести взгляд 80 лет назад", - отметила постпред Израиля, добавив: "К сожалению, это безразличие характерно для тех самых залов, в которых я выступаю сегодня, тех самых организаций, которые проповедуют права человека, тех самых институтов, рожденных из пепла Биркенау, Собибора или Треблинки". Обратив внимание на "резкий рост антисемитизма" в мире, Мейрав Эйлон Шахар призвала "срочно принять меры, чтобы обеспечить безопасность еврейского народа".

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в распространенном в Женеве заявлении отметил, что "антисемитизм и все формы расизма, расовой или религиозной дискриминации нетерпимы". "Сегодня и всегда мы должны противостоять дегуманизации, - подчеркнул Тюрк. - Мы должны работать над преодолением безразличия и укреплением нашего понимания и сочувствия к другим. Жестокие преступления Холокоста никогда не должны быть забыты".

В годы Второй мировой войны в фашистских концлагерях было уничтожено 6 млн евреев и людей других национальностей. 27 января 1945 года советская армия освободила гитлеровский концлагерь Освенцим. По решению Генассамблеи ООН с 2005 года во всем мире этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.