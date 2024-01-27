Алжир запросил провести 31 января заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Международный суд ООН ранее постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа

ООН, 27 января. /ТАСС/. Алжир запросил проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку на 31 января, сообщил ТАСС источник в Совбезе.

"Проведение заседания запрошено Алжиром на 31 января", - указал он.

Алжир входит в группу арабских государств в ООН, которые в пятницу провели встречу в связи с решением Международного суда всемирной организации, предписавшего Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Как сообщил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, арабские государства планируют "начать с понедельника более активный процесс работы в Совете Безопасности".

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила в пятницу председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".