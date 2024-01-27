Посол Азербайджана заявил, что Москва остается площадкой для переговоров Баку и Еревана

Полад Бюльбюль оглы выразил России признательность за дипломатические усилия по нормализации отношений между сторонами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

"Сегодня мы признательны России за посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров", - отметил глава диппредставительства.

В качестве примера посол напомнил о последней трехсторонней встрече, которая прошла в июле 2023 года по инициативе министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также о деятельности рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, в рамках которой не раз в Москве проводились заседания по вопросам разблокировки экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

"Хочу особо отметить, что Азербайджанская Республика высоко ценит роль Российской Федерации в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, уже ставшего историей. В своем последнем интервью президент Ильхам Алиев высоко оценил личную роль президента [РФ] Владимира Путина в остановке военных действий", - подчеркнул дипломат.

За мирное небо

Он также напомнил, что лидеры Азербайджана и Армении пообщались на полях неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, который традиционно проходит в этом городе перед Новым годом.

"Это обычная практика, когда главы государств в рамках такого рода мероприятий пользуются возможностью провести краткие беседы "на ногах", - продолжил посол. - Азербайджан исходит из того, что встречи должны быть нацелены исключительно на скорейшее установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и хочу подчеркнуть, что уже имеется опыт проведения прямых двусторонних переговоров, которые дали хороший результат. Нам всем нужно мирное небо над головой".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.