КНДР и Китай договорились укреплять сотрудничество

Стороны также обговорили совместные действия для защиты общих основных интересов

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи и заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун договорились укреплять "тактическое сотрудничество" между двумя странами и защищать совместные интересы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, в ходе встречи в Пхеньяне, где Сунь Вэйдун был принят главой МИД КНДР, они выразили готовность "согласно благородным намерениям глав двух партий и двух стран" предпринимать шаги "по дальнейшему укреплению тактического сотрудничества и совместных действий для защиты совместных основных интересов".

Ранее МИД КНР сообщил, что Сунь Вэйдун и замглавы МИД КНДР Пак Мён Хо согласовали ключевые мероприятия в связи с совместным Годом дружбы по случаю 75-летия дипотношений между двумя странами.