В ходе израильских атак на юге Ливана погибли четверо бойцов "Хезболлах"

Пятеро местных жителей получили ранения

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Израильские войска вели в пятницу интенсивный огонь по южноливанским населенным пунктам, в результате погибли четверо бойцов шиитской милиции "Хезболлах" и получили ранения пятеро местных жителей. Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны города Марджаюн.

По его словам, напряженность на границе заметно возросла к концу дня после запуска очередной серии ракет по израильской территории с юга Ливана. "Артиллерия противника усилила атаки и нанесла удары по 18 приграничным селениям, - отметил собеседник. - Данные о погибших бойцах и пострадавших среди мирных граждан поступили из поселков Бейт-Лиф, Дейр-Амес, Марвахин, Рамия и Тайр-Харфа, зафиксированы разрушения в жилых домах и постройках". Как подчеркнул источник, с израильской стороны границы раздались сигналы воздушной тревоги и было слышно, как работают системы противоракетной обороны. "Одна из израильских ракет упала в районе Эн-Накура, не причинив вреда", - указал он.

Вооруженное крыло "Хезболлах" подтвердило в военной сводке в Telegram-канале данные о потерях в своих рядах. "Четверо наших бойцов погибли в пятницу на фронте при выполнении долга", - сказано в тексте. В нем отмечается, что шиитские формирования атаковали позиции и казармы израильских войск в пограничных поселениях Авивим, Биранит, Биркет-Риша, Зарит и Метула.

При нападении были использованы минометные установки, противотанковые управляемые снаряды и ракеты класса "земля - земля". В результате, как утверждается, "в рядах противника есть убитые и раненые".

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. На юге Ливана жертвами израильских атак с начала военной эскалации стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 168 бойцов.