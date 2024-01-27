Al Jazeera: больница "Насер" в Газе обесточена из-за ожесточенных боевых действий

Боестолкновения идут в непосредственной близости от ключевого медицинского учреждения анклава, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Больница "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа полностью обесточена из-за продолжающихся боевых действий в ее окрестностях. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как передает его корреспондент с места событий, ожесточенные боестолкновения идут в непосредственной близости от ключевого медицинского учреждения палестинского анклава.

Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что израильская авиация нанесла несколько ударов по окрестностям медицинского комплекса "Насер". Армия Израиля вынудила тысячи мирных жителей покинуть район, где расположена больница, после того как он был осажден танковой бригадой. Кроме того, военные подвергли обстрелу пытавшихся покинуть больницу вынужденных переселенцев и журналистов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.