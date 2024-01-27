Израильские силы встретили сопротивление в ходе рейдов на Западном берегу

По данным телеканала Al Jazeera, вооруженные столкновения произошли в городе Калькилия

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Израильские силы провели рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан, вступив в столкновения с местным сопротивлением. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Вооруженные столкновения произошли в городе Калькилия. Израильские силовики применили оружие в городе Бейт-Фурик к востоку от Наблуса. Рейды также прошли в окрестностях Дженина и Рамаллы.

Палестинское агентство WAFA информировало о гибели одного местного жителя, который умер от огнестрельных ранений в ходе штурма населенного пункта к северо-востоку от Дженина.