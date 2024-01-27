Штурмовик ВСУ рассказал, как украинцы в Авдеевке надеялись на спасение войсками РФ

По словам Вячеслава Гриненко, жизнь украинских солдат спасли российские военнослужащие

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады (оебр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Гриненко рассказал ТАСС, как на позициях в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские солдаты надеялись на спасение российскими войсками.

"Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди (российские военнослужащие - прим. ТАСС) и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (российские войска - прим. ТАСС) ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сразу сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет", - рассказал пленный.

По его словам, штурмовики ВСУ на передовой были оставлены без огневой поддержки, провизии и воды. Из вооружения у бойцов было только стрелковое оружие и патроны, которые закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, жизнь украинских солдат спасли российские военнослужащие. "Условия в плену нормальные. Тепло, кормят, пить дают, отношение нормальное. Мы после ТЦК (военкомат - прим. ТАСС) жили не лучше - в подвале, выходить куда-то было запрещено", - добавил он.

Гриненко сдался в плен несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.