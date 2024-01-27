В США разработали новые правила уведомлений при экстренных ситуациях с чиновниками

По данным агентства Associated Press, теперь входящие в президентский кабинет агентства должны будут уведомлять Белый дом о том, что они ожидают делегирования полномочий, и затем о том, что передача полномочий действительно произошла

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Белый дом разработал новые правила для членов президентского кабинета, чтобы своевременно узнавать о том, что тот или иной чиновник не может исполнять свои полномочия. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на служебную записку главы аппарата Белого дома Джеффа Зайентса.

Отмечается, что решение изменить правила было принято после того, как Пентагон не смог в требуемый срок сообщить общественности и властям о госпитализации министра обороны Ллойда Остина и о том, что некоторые его полномочия на время были переданы заместителю Кэтлин Хикс.

Из документа следует, что в механизмах оповещения ведомств имелись различия, и Белый дом попытался привести их к тому, чтобы у всех был "набор стандартных протокольных действий, которым необходимо следовать в случае передачи полномочий".

Теперь входящие в президентский кабинет агентства должны будут уведомлять Белый дом о том, что они ожидают делегирования полномочий, и затем о том, что передача полномочий действительно произошла. Кроме того, в письменном виде должна быть зафиксирована информация о том, что полномочия возвращены.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. 2 января некоторые его полномочия были переданы заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона в январе.