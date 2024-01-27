Азербайджан впервые проведет выборы президента на освобожденных территориях

Посол в РФ Полад Бюльбюль оглы сообщил, что для голосования все подготовлено

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Азербайджан впервые организует президентские выборы на освобожденных территориях, для голосования все подготовлено. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

"Особо хочу отметить, что внеочередные выборы президента, проведение которых намечено на 7 февраля 2024 года, впервые в истории независимого Азербайджана пройдут на всей территории страны. На освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии, все подготовлено для голосования", - подчеркнул глава диппредставительства.

"Несомненно, все мною вышесказанное позволяет мне утверждать, что наши граждане как в Азербайджане, так и за его пределами покажут высокую активность и сделают правильный выбор в пользу процветающего и сильного Азербайджана", - добавил посол.

На пост президента баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Пятеро из них выдвинуты политическими партиями, двое являются самовыдвиженцами. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.