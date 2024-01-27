СМИ: в Польше вырос уровень преступности из-за украинских беженцев

По данным газеты Rzeczpospolita, более половины иностранцев, которым предъявлены обвинения, составляют украинцы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Значительный наплыв беженцев с Украины в Польшу привел к росту преступлений в республике. Об этом сообщила обозреватель Кристина Завадска газете Rzeczpospolita.

По ее словам, "в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев, что на 2,4 тыс. больше, чем в предыдущем". За десятилетие рост увеличится в пять раз (с 3,5 тыс. в 2013 году). "Чаще всего преступления, согласно статистике, совершали украинцы (они составляют более половины иностранцев, которым предъявлено обвинение)", - отмечает автор со ссылкой на статистические данные.

При этом каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. "Одной из самых серьезных проблем становится вождение в нетрезвом состоянии, и концентрация алкоголя порой поражает полицейских", - говорится в статье. По информации Главного управления полиции, 283 иностранных водителя (в основном украинцы) были задержаны за рулем в нетрезвом состоянии, уже после судебного запрета на вождение.

Как проинформировала ранее Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Анджея Шейны, польские власти не исключают появления новой волны беженцев с Украины на территории республики. Такой приток, как сказал он, "ляжет на нашу страну тяжким грузом, и польское общество должно быть готовым к такому развитию событий".