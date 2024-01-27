Ереван предложил Баку активизировать сотрудничество по поиску пропавших без вести

В Службе национальной безопасности Армении сообщили, что останки погибших в 90-е годы 140 азербайджанцев, полученные от представителей Нагорного Карабаха, были переданы Азербайджану

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц предложила Азербайджану активизировать сотрудничество. Об этом говорится в релизе Службы национальной безопасности (СНБ) республики.

"С начала 1990-х годов в 44-дневной войне 2020 года и после этого 993 гражданина Армении и армян Нагорного Карабаха считаются пропавшими без вести. Армения заинтересована в выяснении их судеб, - отметили в ведомстве. - Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц во исполнение соглашения, зафиксированного в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана от 7 декабря 2023 года предлагает соответственной структуре Азербайджана активизировать сотрудничество в этом направлении".

"В ответ на регулярно вводимый в оборот различными госорганами Азербайджана тезис об отказе Армении предоставить информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана, считаем необходимым отметить, что Ереван с ноября 2020 года передал Баку топографические материалы о возможных местах нахождения тел 51 азербайджанца, погибшего в 44-дневной войне, а также тел около 50 человек, погибших в 90-е годы", - подчеркнули в ведомстве.

В СНБ также добавили, что останки погибших в 90-е годы 140 азербайджанцев, полученные от представителей Нагорного Карабаха, были переданы Азербайджану.