Си Цзиньпин заявил, что КНР и Франция должны открывать человечеству путь к миру и развитию

Председатель КНР отметил, что страны как суверенные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН должны проводить ответственную политику, "придерживаться изначальных намерений, которые существовали при установлении дипотношений"

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китай готов вместе с Францией создавать благоприятные условия для обеспечения всеобщего мирного и безопасного развития, а также процветания всего человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эмманюэлю Макрону по случаю 60-й годовщины с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Я готов к взаимодействию с вами, президент Макрон, <...> чтобы усилить и придать еще большую динамику китайско-французскому всеобъемлющему стратегическому партнерству, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - КНР и Франция должны вместе открывать человечеству путь для развития, который будет вести к миру, безопасности, процветанию и прогрессу".

Китайский лидер подчеркнул, что Китай и Франция как суверенные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН должны проводить ответственную политику, "придерживаться изначальных намерений, которые существовали при установлении дипотношений", "вносить еще больший вклад в благосостояние народов двух стран и всего мира". Си Цзиньпин ответил, что придает большое значение взаимодействию с Парижем и намерен использовать благоприятный момент, который представился в связи с юбилейной датой, чтобы направить двустороннее сотрудничество "в русло инноваций, соблюдая преемственность".

Председатель КНР выразил удовлетворение в связи с успешным развитием китайско-французских отношений, отметив, что они "сыграли важную роль в поддержании мира и стабильности на планете, в продвижении многополярности и демократизации международных отношений". Он добавил, что за прошедшие 60 лет Китай и Франция всегда продвигали взаимовыгодное сотрудничество, содействовали обогащению цивилизаций и решению глобальных проблем путем координации многосторонних усилий.