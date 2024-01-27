Лукашенко отправился с визитом в Россию

Президент Белоруссии примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.

Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Санкт-Петербурге также пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, лидеры Белоруссии и РФ проведут двусторонние переговоры.

На них Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику.

22 января Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры со своим российским коллегой. Белорусский лидер уточнил, что встреча в формате один на один с Путины состоится накануне заседания Высшего государственного совета. Он отметил, что президенты обсудят принципиальные вопросы, после чего могут предложить дополнить повестку ВГС.