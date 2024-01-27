Экипаж атакованного хуситами танкера продолжает бороться с огнем на борту

Пожар возник в результате ракетного удара, сообщила компания Trafigura, являющаяся оператором судна

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Экипаж предназначенного для перевозки нефтепродуктов танкера Marlin Luanda, атакованного в пятницу йеменскими мятежниками-хуситами, продолжает попытки взять под контроль пожар на борту, который возник в результате ракетного удара. Об этом сообщила компания Trafigura, являющаяся оператором судна.

"Экипаж продолжает бороться с пожаром в одном из грузовых танков при поддержке военных кораблей", - говорится в заявлении. Компания также подчеркнула, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В пятницу военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали в Аденском заливе танкер Marlin Luanda, идентифицировав его как принадлежащий Великобритании. По его словам, в результате удара противокорабельной ракетой на борту судна возник пожар. Согласно сообщению Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), экипажу оказывают помощь силы коалиции, участвующей в операции Prosperity Guardian в Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.