Греция официально запросила приобретение до 40 американских истребителей F-35

Премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что таким образом оборона страны будет обеспечена за счет "усиления ее сдерживающей силы на суше, в воздухе и на море"

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Греция собирается приобрести до 40 американских истребителей последнего поколения F-35, а также бесплатно получит от США большой объем военной техники для усиления своих вооруженных сил. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с получением письма от госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня важный день для нашей национальной обороны и греческой дипломатии, потому что письмом, которое я получил от госсекретаря США Энтони Блинкена, становится ясной и закрепляется стратегическая глубина греко-американских отношений, - сказал Мицотакис. - Благодаря этому Греция официально встает на путь приобретения до 40 истребителей последнего поколения F-35. При этом, однако, она бесплатно приобретает очень большой пакет вооружений, что решающим образом усиливает все три вида вооруженных сил, а также береговую охрану Греции. Это фрегаты, транспортные самолеты С-130, бронированные машины и транспортные средства, а также многие другие виды оборонной техники, получение которых наша страна обеспечила благодаря запросу, с которым я обратился в мае 2022 года лично к президенту Байдену".

По словам Мицотакиса, таким образом оборона Греции будет обеспечена за счет "усиления ее сдерживающей силы на суше, в воздухе и на море". "При этом, с другой стороны, греческий налогоплательщик не обременен, так как этот пакет будет доступен бесплатно из американских резервов. Это результат методичных, бесшумных и длительных усилий, которые объединили последовательные союзнические шаги Греции на международных фронтах с продвижением ее национальных интересов. Результат, который одновременно укрепляет динамичные и независимые греко-американские стратегические отношения", - подчеркнул премьер.

Премьер отметил, что все это результат активной дипломатии Греции в последние годы в отношении "военных действий на Украине, расширения НАТО и энергетической безопасности Европы вплоть до напряженности в Восточном Средиземноморье и драмы на Ближнем Востоке". "Обладая четкими позициями и инициативами по основным вопросам, Греция теперь играет активную роль в западном мире. Это признают ее партнеры и союзники", - сказал Мицотакис.

Решение Госдепа

Госдепартамент США ранее разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам. Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Агентство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Госсекретарь США направил Мицотакису письмо, в котором предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн. Текст письма распространила пресс-служба главы правительства.