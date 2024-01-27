В ХАМАС заявили, что обвинения против ВОЗ и БАПОР нацелены на лишение палестинцев помощи

Движение осудило начатую кампанию и призвало ООН и международные организации не поддаваться "на угрозы и шантаж" Израиля, который, по убеждению представителей движения, "стремится всеми способами отрезать любые пути поддержки палестинского народа"

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Кампания обвинений в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) имеет цель прекратить их финансирование и лишить палестинский народ поддержки со стороны этих организаций. Такого мнения придерживается палестинское движение ХАМАС.

"Пустые обвинения ВОЗ в том, что организация якобы вступила в "сговор" с ХАМАС для использования движением больниц в своих боевых операциях, а также подстрекательства против БАПОР нацелены на прекращение их финансовой поддержки и лишение палестинцев права на услуги этих международных агентств", - говорится в заявлении ХАМАС, размещенном в Telegram-канале движения.

ХАМАС осудило начатую кампанию и призвало ООН и международные организации не поддаваться "на угрозы и шантаж" Израиля, который, по убеждению представителей движения, "стремится всеми способами отрезать любые пути поддержки палестинского народа". Движение указало на важность деятельности ВОЗ и БАПОР не только при оказании помощи палестинцам, но и при "документировании преступлений", которые совершаются израильскими силами в секторе Газа.

26 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отверг обвинения о "сговоре" организации с ХАМАС и заявил, что они могут нанести вред ее сотрудникам. По его словам, "ВОЗ отвергает обвинения Израиля, прозвучавшие на заседании Исполнительного совета, в которых говорилось, что ВОЗ находится в "сговоре" с ХАМАС и "закрывает глаза" на страдания заложников, удерживаемых в секторе Газа". "Такие ложные заявления вредны и могут поставить под угрозу наших сотрудников, которые рискуют своей жизнью, обслуживая уязвимые слои населения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября".

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года, и начать расследование. По словам Лаззарини, власти Израиля предоставили агентству ООН сведения о "предполагаемой причастности отдельных сотрудников" к нападениям на юге Израиля в октябре прошлого года.