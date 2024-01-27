МО Украины подтвердило подлинность списка из 65 погибших военных ВСУ

Их планировалось обменять 24 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины подтвердил, что 65 военнослужащих ВС страны из распространенного в соцсетях списка действительно планировалось обменять 24 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В штабе уточнили, что речь идет о списке, опубликованном на российских ресурсах.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных. Всего Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных, все они погибли.

В тот же день главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян распространила в своем Telegram-канале фото списка с данными украинских военных, которых планировалось обменять. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об официальной публикации этого списка.