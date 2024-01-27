Правительство Британии оставило за собой право ответить на нападения на торговые суда

Такое решение приняли после осуществленных 26 января атак на два танкера у побережья Йемена

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Соединенное Королевство оставляет за собой право ответить на нападения на торговые суда в Красном море. Об этом говорится в заявлении официального представителя британского правительства, переданном СМИ после осуществленных в пятницу атак на два танкера у побережья Йемена.

"Мы ясно заявляли, что любые нападения на торговые суда совершенно неприемлемы и что Великобритания и наши союзники оставляют за собой право реагировать на это соответствующим образом", - сказано в документе, текст которого приводит телеканал Sky News.

В пятницу Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападениях на два судна, следовавших вдоль побережья Йемена в 60 морским милях от Адена. По данным отраслевого журнала Maritime Executive, были атакованы танкер-продуктовоз Marlin Luanda, оператором которого является транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре, а также нефтяной танкер Achilles, следующий под флагом Панамы из российского Приморска в неуказанный пункт назначения.

В пресс-службе Trafigura подтвердили, что на борту их судна в результате ракетного удара возник пожар, который пока не удается потушить. Члены экипажа Marlin Luanda не пострадали. Судну оказывают помощь военные корабли стран коалиции, осуществляющей операцию Prosperity Guardian по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Представители йеменского движения хуситов "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на Marlin Luanda, которое мятежники назвали британским судном. По данным Maritime Executive, хуситы также предприняли попытку нападения на Achilles, однако две выпущенные по нему ракеты взорвались за кормой судна, не попав в него. По данным компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, Achilles мог быть зафрахтован индийской компанией.